Путеводитель по персонажам Alan Wake: кто есть кто

Оригинальная Alan Wake вышла в 2010 году, и за прошедшее время даже самые преданные поклонники могли подзабыть, что происходило в сюжете и кем были действующие лица. Тем более что Alan Wake 2 прямо продолжает события оригинала. На случай, если вам нужно освежить память, портал Game Informer собрал досье на самых важных персонажей первой части.

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Роберт Найнтингейл

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Один из антагонистов оригинальной игры. Агент Найнтингейл преследовал Алана на протяжении всего сюжета, чтобы арестовать писателя. По мнению Найнтингейла, все необъяснимые события, произошедшие в Брайт-Фоллс, ведут к Алану Уэйку. Как мы теперь знаем, он был отчасти прав.

Remedy

Барри Уилер

В первой части Барри был агентом Алана и самым ярким источником юмора на фоне остальных второстепенных персонажей. Несмотря на то, что финансовое благополучие Барри зависит от Алана, он также был искренним, надежным другом, который всегда заботился о безопасности семьи Уэйков.

Remedy

Роза Мэриголд

Алан Уэйк, будучи популярным писателем, имеет немало поклонников — но Роза, вероятно, самый горячий фанат его творчества. Она работает в закусочной Oh Deer Diner и моментально узнает Алана, когда тот прибывает в город. По сюжету первой игры, она попадает под влияние тьмы и предает своего кумира, но возвращает себе рассудок к финалу истории.

Remedy

Тор, Один и «Старые боги Асгарда»

Престарелые братья-музыканты, которые в молодости играли в метал-группе «Старые боги Асгарда». Их музыка играет в кульминационные моменты сюжета Alan Wake, но в реальности треки Тора и Одина принадлежат музыкантам из реальной группы Poets of the Fall. Кроме того, старики — одни из немногих, кто что-то знают про тайну Алана в оригинальной игре.

Remedy

Синтия Уивер

Синтия — еще одна обитательница Брайт-Фоллс, которая знала истинную природу событий первой игры. Она повсюду носила с собой фонарь, хранила таинственный артефакт под названием «Кликер» в хорошо освещенной комнате и, скорее всего, знала, что Алан приедет в город чтобы победить тьму.

Remedy

Алекс Кейси

Алан Уэйк обрел известность благодаря своему самому популярному персонажу — Алексу Кейси. По сути, он представляет собой вымышленный аналог Макса Пэйна: прожженный детектив, произносящий философские монологи по любому поводу. Remedy никогда не стеснялась делать отсылки к собственным играм.

Томас Зейн

В 1970-х поэт Томас Зейн посетил Брайт-Фоллс и обнаружил странную способность города менять реальность при помощи произведений искусства. Он надел костюм дайвера и даже погрузился на дно озера Колдрон — отчасти из-за этого и произошли события первой Alan Wake. В оригинальной игре он выполняет роль ментора, который всегда готов помочь Алану советом.

Remedy

Уборщик Ахти

Про Ахти тяжело рассказать хоть что-то, кроме его появления в Control. Он выглядит как человек, но в реальности, скорее всего, является паранормальной сущностью и обитает в Старейшем доме. Ахти таинственный, фантастический и колоритный.