Путеводитель по персонажам Alan Wake: кто есть кто
Оригинальная Alan Wake вышла в 2010 году, и за прошедшее время даже самые преданные поклонники могли подзабыть, что происходило в сюжете и кем были действующие лица. Тем более что Alan Wake 2 прямо продолжает события оригинала. На случай, если вам нужно освежить память, портал Game Informer собрал досье на самых важных персонажей первой части.
Роберт Найнтингейл
Один из антагонистов оригинальной игры. Агент Найнтингейл преследовал Алана на протяжении всего сюжета, чтобы арестовать писателя. По мнению Найнтингейла, все необъяснимые события, произошедшие в Брайт-Фоллс, ведут к Алану Уэйку. Как мы теперь знаем, он был отчасти прав.
Барри Уилер
В первой части Барри был агентом Алана и самым ярким источником юмора на фоне остальных второстепенных персонажей. Несмотря на то, что финансовое благополучие Барри зависит от Алана, он также был искренним, надежным другом, который всегда заботился о безопасности семьи Уэйков.
Роза Мэриголд
Алан Уэйк, будучи популярным писателем, имеет немало поклонников — но Роза, вероятно, самый горячий фанат его творчества. Она работает в закусочной Oh Deer Diner и моментально узнает Алана, когда тот прибывает в город. По сюжету первой игры, она попадает под влияние тьмы и предает своего кумира, но возвращает себе рассудок к финалу истории.
Тор, Один и «Старые боги Асгарда»
Престарелые братья-музыканты, которые в молодости играли в метал-группе «Старые боги Асгарда». Их музыка играет в кульминационные моменты сюжета Alan Wake, но в реальности треки Тора и Одина принадлежат музыкантам из реальной группы Poets of the Fall. Кроме того, старики — одни из немногих, кто что-то знают про тайну Алана в оригинальной игре.
Синтия Уивер
Синтия — еще одна обитательница Брайт-Фоллс, которая знала истинную природу событий первой игры. Она повсюду носила с собой фонарь, хранила таинственный артефакт под названием «Кликер» в хорошо освещенной комнате и, скорее всего, знала, что Алан приедет в город чтобы победить тьму.
Алекс Кейси
Алан Уэйк обрел известность благодаря своему самому популярному персонажу — Алексу Кейси. По сути, он представляет собой вымышленный аналог Макса Пэйна: прожженный детектив, произносящий философские монологи по любому поводу. Remedy никогда не стеснялась делать отсылки к собственным играм.
Томас Зейн
В 1970-х поэт Томас Зейн посетил Брайт-Фоллс и обнаружил странную способность города менять реальность при помощи произведений искусства. Он надел костюм дайвера и даже погрузился на дно озера Колдрон — отчасти из-за этого и произошли события первой Alan Wake. В оригинальной игре он выполняет роль ментора, который всегда готов помочь Алану советом.
Уборщик Ахти
Про Ахти тяжело рассказать хоть что-то, кроме его появления в Control. Он выглядит как человек, но в реальности, скорее всего, является паранормальной сущностью и обитает в Старейшем доме. Ахти таинственный, фантастический и колоритный.