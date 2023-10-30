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Российская Team Spirit — двукратный чемпион турнира The International по Dota 2

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — двенадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переиграв европейскую команду Gaimin Gladiators.

Российская Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2
© Соцсети

Таким образом, клубу удалось выиграть второй чемпионат мира в истории — ранее основная четвёрка коллектива уже завоевала Эгиду Чемпионов на The International 2021. Однако для Дениса Larl Сигитова титул всё же стал первым трофеем чемпионата мира — он присоединился к команде после ухода бывшего мидера Torontotokyo.

Двукратные чемпионы The International из Team Spirit:

  • Илья Yatoro Мулярчук (Украина)
  • Магомед Collapse Халилов (Россия)
  • Мирослав Mira Колпаков (Украина)
  • Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия)
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