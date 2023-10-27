Создатель Fallout Тим Кейн подтвердил, кто начал ядерную войну в мире игры

25 октября Тим Кейн, дизайнер и ведущий программист первой Fallout, дал интервью автору канала TKs-Mantis. В ходе беседы разработчик подтвердил, что ядерную войну в мире игры начал Китай.

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Изначально правительство страны призвало США прекратить эксперименты по созданию био-оружия — включая вирус ВРЭ (FEV). Штаты согласились свернуть разработку, однако на самом деле просто перенесли лабораторию в другое место.

Видео доступно на YouTube-канале TKs-Mantis. Права на видео принадлежат TKs-Mantis.

Впоследствии отношения между двумя странами всё равно накалились и последовал ядерный удар со стороны Китая. Напомним, из-за вируса ВРЭ впоследствии и появились супермутанты.