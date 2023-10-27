СМИ рассказали о восстановлении российского рынка дистрибуции игр

Портал «Коммерсант» выпустил материал о состоянии рынка дистрибуции игр в России, который за 2023 году начал восстанавливаться.

© Скриншот

В частности, VK Play и Lesta Games намерены наладить дистрибуцию азиатских творений на своих площадках, а власти хотят ускорить данные процессы — сейчас идут переговоры с партнёрами из КНР и Южной Кореи. Правда, многие российские разработчики до сих пор предпочитают размещать игры на зарубежных платформах — даже при учёте сложных схем с выводом средств.

Видео дня

Последняя крупная оценка рынка по данным направлениям проходила в 2021 году силами компании My.Games, которая позже ушла из РФ. Тогда выручка продаж всех игр в России составляла 177,4 млрд рублей.

С тех пор оценки аналитиков приводили к разным выводам. По данным Lesta Games, в 2022 году рынок игр «просел», поэтому выручка к концу 2023-го составит порядка 100-120 млрд рублей. Представители онлайн-школы разработки XYZ считают, что с начала этого года в России на игры было потрачено 135 млрд рублей, а итоговый показатель 2023-го будет равен 167 млрд рублей.

Astrum Entertainment оценили объём рынка по итогам 2022 года в 140-160 млрд долларов. Спрос на игры в стране до сих пор остаётся высоким — Россия в сентября попала в топ-3 стран по числу ежемесячно активных игроков Baldur’s Gate III (портал VFInsights упоминает, что у игры было продано более 10 млн копий на начало октября). В феврале Россия стала четвёртой по количеству игроков в Hogwarts Legacy, а русский язык занял третье место по популярности в Steam за сентябрь.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за три квартала года в России продали 290 тысяч консолей, что на 107% больше по сравнению с 2022-м и на 20% выше, чем за девять месяцев 2021 года. «Бука» сообщает, сейчас в России у пользователей на руках присутствует около 3 млн различных консолей.

Согласно отчёту data.ai от августа, Россия по итогу 2022 года вошла в пятёрку крупнейших рынков по числу загрузок мобильных творений — свыше 2,63 млрд загрузок из AppStore и Google Play (на 6% ниже, чем за прошлый год). Но при этом выручка тоже «просела» — траты россиян снизились с 1,05 млрд долларов в 2021 году до 343 млн долларов в 2022-м.

Часть данных могла быть упущена из-за использования игроками оплаты напрямую в мобильных играх и с помощью сторонних сервисов. Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев отметил, что падение рынка мобильных игр по итогу 2022 года могло составить 70%, но не 200%. А по итогу 2023-го выручка якобы частично восстановится.

Сейчас сильно осложнён не только процесс оплаты игр российскими игроками, но и способ получения выплат с зарубежных площадок отечественными разработчиками.

Среди доступных способов — подключённые к SWIFT банки, регистрация юридического лица и открытие счетов в СНГ. Но у второго способа есть много рисков, включая потенциальное отключение переводов и большие потери на комиссиях и налогах (к примеру, получение лишь 60 долларов из 100).

Некоторые используют для вывода инструменты с криптовалютой через посредников на бирже (за 10% оплаты). Но данную схему тоже нельзя назвать чрезвычайно надёжной — для уменьшения рисков компании разбивают платежи на меньшие суммы (до 10 тысяч долларов).

На данный момент сложно идёт процесс с дистрибуцией игр непосредственно на российских площадках — у VK Play и 4Game пока слишком маленький каталог доступных платных игр.

VK Play сообщили, что на конец второго квартала года у них было представлено больше 10 тысяч платных и бесплатных игр, а аудитория достигла 22 млн пользователей (по количеству аккаунтов). Число уникальных посетителей в месяц равно 11,5 млн, а средняя дневная аудитория — 1,2 млн человек. При этом данные по средней выручке не раскрывают.

У Steam, правда, за июнь эти показатели составляли 30 тысяч доступных игр и 33 млн посетителей в месяц, а средняя выручка равнялась 23,6 млн долларов.

Ожидается, VK Play станет популярной площадкой через 5-7 лет, когда каталог расширится с помощью качественных и дорогих продуктов, а ещё платформа наладит дистрибуцию крупных зарубежных игр.

Пока VK Play ведёт переговоры с авторами китайских и корейских игр из ассоциации GEGIA. А ещё представители VK Play и Astrum Entertainment примут участие в корейской игровой выставке G-Star в Пусане.

Astrum Entertainment вообще считает, что самыми перспективными рынками с точки зрения локализации игр в России выступают Китай, Южная Корея, страны БРИКС, Латинская Америка и Индия. Правда, взаимодействие с представителями этих рынков идёт сложно — они опасаются возможных санкций.