Презентацию патча 4.2 для Genshin Impact отложили в последний момент

Разработчики Genshin Impact из HoYoverse объявили о том, что презентация патча 4.2 переносится без объяснения причин. Её отложили за несколько часов до начала трансляции. Авторы не назвали новое время презентации.

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Несмотря на то, что авторы не назвали причину, геймеры, похоже, нашли её сами. Возможно, всё дело в смерти Ли Кэцяна, который 10 лет возглавлял правительство Китая. Якобы из-за его смерти трансляцию решили отложить.

Специальный стрим, проведение которого было запланировано на сегодня в 15:00 (по МСК), переносится. Новое время трансляции будет указано в последующих объявлениях.