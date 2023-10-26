В Epic Games Store раздают хоррор The Evil Within 2, но не в России

26 октября в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача хоррора The Evil Within 2. Забрать игру себе на аккаунт уже могут пользователи со всего мира, кроме России. К сожалению, в нашем регионе проект недоступен из-за ухода Bethesda с рынка страны.