Кроссовер PowerWash Simulator и «Назад в будущее» получил тизер с датой выхода

В PowerWash Simulator уже прошло несколько кроссоверов, включая коллаборацию с Final Fantasy 7 и «Губкой Бобом». В сентябре состоялся анонс дополнения по мотивам вселенной «Назад в будущее» (Back to the Future).

© Скриншот

В свежем тизере стало известно, что оно выйдет 16 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Цена дополнения составит восемь долларов. Предусмотрено десять новых достижений.