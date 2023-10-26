Кроссовер PowerWash Simulator и «Назад в будущее» получил тизер с датой выхода
В PowerWash Simulator уже прошло несколько кроссоверов, включая коллаборацию с Final Fantasy 7 и «Губкой Бобом». В сентябре состоялся анонс дополнения по мотивам вселенной «Назад в будущее» (Back to the Future).
В свежем тизере стало известно, что оно выйдет 16 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Цена дополнения составит восемь долларов. Предусмотрено десять новых достижений.
Контент вдохновлён картинами Роберта Земекиса — режиссёра оригинального фильма. Получится отмыть не только DeLorean, но и футуристический кинотеатр из сиквела или поезд из третьей части, а также другие культовые места.