Хасбик стал персонажем популярной видеоигры

Дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик, добавили в UFC 5. Об этом сообщает издание DTF.

© Соцсети

Судя по опубликованным в сети видеороликам, Хасбик появляется в игре в группах поддержки бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Он идет от них по правую руку до октагона, после чего остается за рингом и наблюдает за спаррингом с первого ряда. Выбрать его в качестве игрового персонажа нельзя.

Напомним, что блогер не первый раз появляется в играх серии UFC. Еще в 2021 году Хасбик подписал контракт с организацией, после чего его образ появился UFC 4 в виде косметических предметов в рамках набора Hasbulla Vanity Bundle.