Авторы Star Citizen показали геймплей сюжетной кампании с Марком Хэмиллом

Студия Cloud Imperium Games выпустила большой ролик, посвящённый Squadron 42 — одиночной кампании самой дорогой игры в истории Star Citizen . В продолжительном видео авторы показали сюжетные кат-сцены и геймплейные сегменты из будущего проекта. Главные роли в нём исполнят Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Гэри Олдман («Леон»).

Во время показа Squadron 42 разработчики заявили, что сюжетная кампания практически завершена. Сейчас разработчики занимаются тестированием, полировкой и оптимизацией игры, на которые уйдёт «некоторое время». Когда именно выйдет проект, неизвестно, однако это первая большая демонстрация финального продукта спустя девять лет после его анонса.