Авторы Star Citizen показали геймплей сюжетной кампании с Марком Хэмиллом

Авторы Star Citizen показали геймплей Squadron 42 — сюжетной кампании с Марком Хэмиллом
Студия Cloud Imperium Games выпустила большой ролик, посвящённый Squadron 42 — одиночной кампании самой дорогой игры в истории Star Citizen. В продолжительном видео авторы показали сюжетные кат-сцены и геймплейные сегменты из будущего проекта. Главные роли в нём исполнят Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Гэри Олдман («Леон»).
Во время показа Squadron 42 разработчики заявили, что сюжетная кампания практически завершена. Сейчас разработчики занимаются тестированием, полировкой и оптимизацией игры, на которые уйдёт «некоторое время». Когда именно выйдет проект, неизвестно, однако это первая большая демонстрация финального продукта спустя девять лет после его анонса.
Видео доступно на YouTube-канале Star Citizen. Права на видео принадлежат Cloud Imperium Games.
Тем временем бюджет космического симулятора Star Citizen превысил уже $ 600 млн. Игроки продолжают финансировать проект внутриигровыми покупками спустя 13 лет после его анонса.