World of Tanks могут заблокировать в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что компьютерная игра World of Tanks может подпасть под действие принятого Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта», — написал он.

Он отметил, что не удивится, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр.

19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России. До этого председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что нужно включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru». По словам Путина, не нужно разрешать США и Канаде «зарабатывать на нас».