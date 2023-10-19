Рэперы 21savage и d4vddd записали трек для рекламы Call of Duty: Modern Warfare 3

19 октября разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 из Activision опубликовали новый рекламный ролик шутера. Все действия в видео происходят под трек рэперов 21savage и d4vddd.

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Ранее авторы тайтла проводили несколько сессий тестирования мультиплеерного режима на различных платформах. Последняя из их завершилась 16 октября.

Напомним, антагонистом в сюжетной кампании шутера выступит Владимир Макаров. До этого он был главным злодеем в оригинальной трилогии Modern Warfare.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.