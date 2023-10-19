Украина обвинила Федерацию киберспорта России в пособничестве терроризму

В Федерации киберспорта России назвали нелепой жалобу Украины на организацию
Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит считает нелепыми обвинения украинской федерации в пособничестве терроризму. Его слова передает РИА Новости.
«Украинские коллеги не успокоились, они теперь подали заявление в Международную федерацию киберспорта (IESF), обвиняют нас в пособничестве терроризму. Это очень нелепое обвинение, но IESF создала комиссию, будет это рассматривать.
Пока это какая-то непонятная для нас история, и непонятно, на что они рассчитывают. У них странная аргументация: вот мы поддерживаем военизированные игры и готовим диверсантов, которых якобы забрасывают в Украину. Не хотел бы вдаваться в подробности. Там очень бурная фантазия у ребят», — сказал Смит.
28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.
В связи с этим сборная Украины сняла с чемпионата мира под эгидой IESF составы по всем дисциплинам.