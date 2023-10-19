Украина обвинила Федерацию киберспорта России в пособничестве терроризму

«Украинские коллеги не успокоились, они теперь подали заявление в Международную федерацию киберспорта (IESF), обвиняют нас в пособничестве терроризму. Это очень нелепое обвинение, но IESF создала комиссию, будет это рассматривать.



Пока это какая-то непонятная для нас история, и непонятно, на что они рассчитывают. У них странная аргументация: вот мы поддерживаем военизированные игры и готовим диверсантов, которых якобы забрасывают в Украину. Не хотел бы вдаваться в подробности. Там очень бурная фантазия у ребят», — сказал Смит.