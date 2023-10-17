Ведущий дизайнер квестов Starfield покинул Bethesda

Ведущий дизайнер квестов Starfield Уилл Шен покинул Bethesda — он присоединился к студии Something Weird Games, которая занимается новой RPG в открытом мире.

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Шен работал в Bethesda со времён Fallout 3, а на той же Starfield он ещё выступал директором по дизайну. При этом его новое место работы тоже было основано одним из бывших ведущих сотрудников Bethesda.

Состав Something Weird Games вообще состоит из ветеранов индустрии, куда входят не только бывшие сотрудники Bethesda, но и BioWare с Obsidian.

Шен считает, что на новом проекте авторы смогут добиться единого видения, сократив разрыв между нарративом и дизайном грядущей игры под названием Wyrdsong. В ней авторы сочетают элементы тёмного фэнтези и мрачные мифы из реального мира. Точной даты релиза у новинки пока нет.

Ранее стало известно, что Bethesda покинул и босс издательского подразделения Пит Хайнс.