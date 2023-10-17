Пересъёмки фильма по игре Borderlands идут очень хорошо

Это был интересный опыт — прийти и переснять фильм, который изначально не твой. Но главная причина, помимо моей огромной привязанности к индустрии видеоигр — я хочу, чтобы каждая адаптация видеоигр была успешно. Фильм определённо движется вперёд, это будет замечательно.