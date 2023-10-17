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Пересъёмки фильма по игре Borderlands идут очень хорошо

В недавней беседе с изданием Collider режиссёр фильма по игре Borderlands Тим Миллер поделился деталями производства картины. По его словам, пересъёмки проходят по плану.

Пересъёмки фильма по игре Borderlands идут очень хорошо
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Изначально постановщиком картины выступал Элай Рот, однако потом экранизацию отправили на пересъёмки во главе с Миллером.

Это был интересный опыт — прийти и переснять фильм, который изначально не твой. Но главная причина, помимо моей огромной привязанности к индустрии видеоигр — я хочу, чтобы каждая адаптация видеоигр была успешно. Фильм определённо движется вперёд, это будет замечательно.

Миллер не будет переделывать работу Рота, а лишь доснимет отдельные сцены. Основные съёмки фильма Borderlands Элай Рот завершил ещё в конце 2021 года. У ленты звёздный актёрский состав: Джейми ли Кёртис, Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт и другие.

Картину планировали выпустить в прокат в 2022 году, однако из-за пересъёмок премьеру сдвинули аж на 2024-й.

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