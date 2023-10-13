В Британии одобрили сделку Activision Blizzard и Microsoft

Британский регулятор CMA официально одобрил сделку Activision Blizzard и Microsoft.

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Опасения по поводу судьбы облачного гейминга удалось решить, как и ожидалось, за счёт передачи соответствующих прав Ubisoft. Новое соглашение не позволит Microsoft мешать конкуренции в сфере облачных игр в будущем, «сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для клиентов на рынке Великобритании».

Президент Microsoft Брэд Смит поблагодарил CMA за вынесенное решение, отметив, что последнее нормативное препятствие на пути к слиянию было преодолено. Сделка, по его мнению, «принесёт пользу игрокам и игровой индустрии во всем мире».

На новости отреагировал и глава Activision Blizzard Бобби Котик, подчеркнув, что руководство компании гордится проделанной работой и с нетерпением ожидает «следующей главы вместе с Microsoft» и новых безграничных возможностей — как для самой ActiBliz, так для игроков.

Одобрение со стороны CMA означает, что слияние Activision Blizzard и Microsoft действительно может состояться уже сегодня. Единственным активным противников сделки остаётся ФТК США, но сейчас она уже не может как-то серьёзно ей помешать.