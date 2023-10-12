Для новой игры про Пиноккио выпустили эротический мод

Энтузиасты создали эротический мод для новой игры Lies of P, который меняет модель протагониста – Пиноккио – на обнаженную героиню Софию. Об этом сообщает портал VGTimes.

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Автором расширения выступил моддер с ником Jmedia. Размер файла обновления равен 65,6 МБ. После его установки София заменяет Пиноккио во время основного геймплея, в меню настройки амуниции, а также кат-сценах. У модели Софии видны, грудь, ягодицы и гениталии.

Lies of P – это экшн-РПГ в стиле Dark Souls и Bloodborne от студии Neowiz Games. Игра вдохновлена сказкой Карло Коллоди «Пиноккио». В Lies of P игроку предстоит взять на себя роль ожившей марионетки Пиноккио и разгадать загадку вымышленного города Крат. В нем власть захватили ожившие механизмы, которые долгое время выполняли за людей рутинную и грязную работу.

Lies of P вышла на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, а также на ПК и Mac 19 сентября 2023 года. Игра была тепло встречена журналистами – на Metacritic у проекта 84 балла из 100.