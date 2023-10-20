Лучшие машины для онлайн-гонок в Forza Motorsport

Автопарк Forza Motorsport на релизе насчитывает более 500 машин разных категорий, производителей и года выпуска. Портал PC Gamer рассказал о лучших автомобилях в каждом классе.

© Steam

Класс E — BMW 2002 Turbo

Видео дня

Проблема машин класса Е в том, что они крайне медленные. Обороты низкие, разгон до максимальной скорости занимает долгое время, и игра больше наказывает игрока за мелкие ошибки — ведь потерянное ускорение тяжело наверстать. BMW 2002 Turbo частично решает эту проблему. Она немного мощнее, чем остальные машины, но при этом более-менее сохраняет управляемость.

Класс D — Renault Sport Clio V6

Nissan Fairlady и Ford Sierra RS500 — сильные представители класса D, однако мы все же советуем присмотреться к хэтчбеку Renault. Сочетание среднемоторной конструкции и заднего привода делает его отличным вариантом для заездов. Компактное шасси означает, что короткая колесная база хорошо слушается на поворотах, но вы можете повысить управляемость, если будете грамотно контролировать обороты на выходе.

Microsoft

Класс C — Jaguar D-Type

C, D и Е достаточно похожи по стилю игры: машины этих классов должны всеми силами сохранять темп, чтобы не потерять обороты и сцепление, т.к. низкая мощность двигателя не позволит им быстро нагнать ошибки. Ford Focus RS и Hyundai Veloster N Forza Edition — быстрые, надежные опции, но Jaguar D-Type заслуживает отдельного варианта благодаря стильному ретро-дизайну. Она отличается меньшим сцеплением на поворотах, однако низкий центр тяжести позволяет легче выправиться и сохранить скорость. Кроме того, стандартная мощность машины без тюнинга близка к максимальной для класса.

Microsoft

Класс B — Lotus Emira

Парк автомобилей в Forza Motorsport подчиняется определенным правилам. Трековые машины всегда управляются лучше, чем дорожные. Высокая мощность на стоковых параметрах означает более впечатляющие результаты при тюнинге. Новые модели практически всегда управляются легче, чем старые. Если учесть все эти пункты, то Lotus Emira 2023 года выпуска — превосходный выбор для заездов в классе B.

Microsoft

Класс А — Audi Sport RS3 LMS

В классе А представлена необычная выборка трековых и дорожных автомобилей. Конечно, среди последних встречаются феноменально мощные машины, но они не ровня технике, специально разработанной для скоростных гонок. Audi Sport RS3 LMS — один из таких случаев. Отличное сцепление, хорошая управляемость и максимальная скорость. Хотя на треках, где скорость не так важна, стоит присмотреться к KTM X-Bow — она обладает великолепным сцеплением.

Microsoft

Класс S — McLaren F1 GT

Ferrari 812 Superfast и Lamborghini Huracan Performante — однозначно более современные суперкары, которые чуть проще проходят повороты. Но McLaren F1 GT все равно заслуживает упоминания: производитель выпустил всего 10 экземпляров в конфигурации 1997 года. Столь редкий артефакт приятно видеть в игре, и еще более приятно управлять им на треке. К тому же, несмотря на свой преклонный возраст, машина обладает одной из самых высоких максимальных скоростей в классе.

Microsoft

Класс R — Ferrari 599X Evolution

Ferrari 599X Evolution — легенда Forza Horizon. Она часто считалась лучшей машиной в мета-игре Forza Horizon 4 благодаря превосходному сцеплению. Forza Motorsport обладает другой физической моделью, но достоинства автомобиля остались неизменными.

Microsoft

Класс P — Audi Team Joes R18 e-tron Quattro

Прототип Audi является одной из самых стабильных автомобилей на своем классе, где скорости настолько высоки, что главная проблема — это не оторваться от асфальта.

Microsoft

Класс X — Ferrari 641

Заранее стоит прояснить один момент: сейчас в Forza Motorsport представлены всего три машины этого класса. Два винтажных болида F1 и один прототип Porsche, причем разница между ними совсем небольшая. Следующие месяцы покажут, кто из них закрепится в мета-игре, но пока мы отдаем предпочтение Ferrari 641.