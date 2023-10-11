Для игры по «Черепашкам-ниндзя» выпустят ностальгическую озвучку из 90-х

Студия перевода Mechanics VoiceOver анонсировала для игры TMNT: Shredder's Revenge ностальгическую озвучку из 90-х. Видео с демонстрацией дубляжа представители компании опубликовали на своём ютуб-канале.

Теперь персонажи заговорят голосами актёров, который озвучили легендарного мультфильм 1987 года — мемная фраза “А жаренных гвоздей не хочешь?” тоже присутствует. В Mechanics VoiceOver заявили, что на данный момент работа закончена только наполовину. Дата выхода русской озвучки пока не раскрывается.