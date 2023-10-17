Режим Premier в Counter-Strike 2: чем он отличается от Competitive

Релиз Counter-Strike 2 ознаменовал кое-какие реформы для хардкорных соревновательных игроков. Новый режим Premier не переворачивает игру с ног на голову, но все же вносит некоторые важные изменения в привычные правила. Портал Rock Paper Shotgun рассказал все, что нужно знать о режиме Premier.

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Что такое режим Premier

По сути, Premier — новая альтернатива обычным ранговым матчам. Она доступна только игрокам, оформившим Prime-статус или купившим полноценную версию CS:GO.

Если обычные ранговые матчи раньше начинались с выбора карты, то в Premier первая фаза матча — это пики и баны. Одна команда банит две карты из активной ротации, вторая команда банит еще три. После этого первая команда, банившая карты, выбирает, на какой из двух оставшихся пройдет матч.

Premier работает по правилу MR12 — или Max Rounds 12. Иными словами, половина матча в Premier состоит из 12 раундов: первая команда, выигравшая 13 раундов, побеждает. Если по результатам 24 раундов наступает ничья, то команды перейдут в овертайм на 6 дополнительных раундов. Победит тот, кто первым заработает 16 победу в раунде.

Наконец, в режиме Premier отключены консольные репорты об уроне. Игроки не могут посмотреть через консоль, сколько урона они нанесли противнику.

Как работает ранг в Premier

Premier работает по новой системе рейтинге CS: она использует очки эло вместо привычных рангов. Рейтинг игроков может составлять от 0 до 35 000 очков. Кроме того, пользователи получают доступ к разным таблицам лидеров, которые показывают рейтинг, количество и процент побед, а также процент рейтинга.

Какие таблицы лидеров представлены в Premier