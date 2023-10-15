Шесть самых странных версий «Монополии»
«Монополия» — одна из самых популярных настольных игр на планете, и этот факт не прошел мимо крупнейших брендов в мире. Ни одна другая игра не получила столько же разных версий, рекламных коллабораций и просто странных вариантов. Мы собрали шесть самых необычных версий «Монополии».
Breaking Bad Edition
По сериалу «Во все тяжкие» существует огромное множество самого разного мерча. На этом фоне можно легко забыть, что сюжет, мягко говоря, осуждает главного героя — самовлюбленного гения, который жертвует жизнями окружающих ради собственного эго. Так, «Монополия» по мотивам сериала не обращает внимания на этические нюансы и приглашает игроков «погрузиться в мир Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана».
Monopoly Heinz
«Монополия» также часто становится жертвой коммерческих коллабораций с различными брендами — например, Heinz. Однако правила игры, чаще всего, не меняются: просто в данном случае названия реальных улиц и прочих бизнесов заменены на кетчуп и другие продукты компании.
QVC Edition
Как ни странно, американский магазин на диване QVC тоже позаботился о собственной версии «Монополии» — специально для тех, кто ни дня не может прожить без шоппинга.
Monopoly for Millennials
На Западе поколение «американской мечты» обожает винить милленниалов в том, что молодые люди совершенно не хотят работать — и Monopoly for Millennials обыгрывает этот стереотип. Игрокам нужно зарабатывать не деньги, а ценные воспоминания. И никакой арендной платы: если кто-то останавливается на чужой клетке, то два игрока просто идут друг к другу в гости.
Glass Edition
Название этой версии говорит за себя: это обычная «Монополия» со стеклянным полем. Если точнее, оно состоит из закаленного стекла: все остальные компоненты и оригинальные иллюстрации остались без изменений. Правда, стеклянное поле не только значительно повышает цену игры, но и смотрится весьма непрактично — если оно вдруг разобьется, исправить дефект будет тяжело.
«Монополия» с настоящими деньгами
Наконец, последний случай достоит отдельного рассказа. К 80-летнему юбилею релиза игры во Франции производитель подготовил ограниченную партию «Монополии», где игровые деньги заменены на настоящие евро. 80 счастливчиков купили обычные коробки, но внутри, помимо стандартных игровых компонентов, обнаружили 20 580 евро. По словам бренд-менеджера Hasbro France, за подобную акцию проголосовали сами игроки.