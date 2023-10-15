Шесть самых странных версий «Монополии»

«Монополия» — одна из самых популярных настольных игр на планете, и этот факт не прошел мимо крупнейших брендов в мире. Ни одна другая игра не получила столько же разных версий, рекламных коллабораций и просто странных вариантов. Мы собрали шесть самых необычных версий «Монополии».

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Breaking Bad Edition

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По сериалу «Во все тяжкие» существует огромное множество самого разного мерча. На этом фоне можно легко забыть, что сюжет, мягко говоря, осуждает главного героя — самовлюбленного гения, который жертвует жизнями окружающих ради собственного эго. Так, «Монополия» по мотивам сериала не обращает внимания на этические нюансы и приглашает игроков «погрузиться в мир Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана».

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Monopoly Heinz

«Монополия» также часто становится жертвой коммерческих коллабораций с различными брендами — например, Heinz. Однако правила игры, чаще всего, не меняются: просто в данном случае названия реальных улиц и прочих бизнесов заменены на кетчуп и другие продукты компании.

BoardGameGeek

QVC Edition

Как ни странно, американский магазин на диване QVC тоже позаботился о собственной версии «Монополии» — специально для тех, кто ни дня не может прожить без шоппинга.

Monopoly for Millennials

На Западе поколение «американской мечты» обожает винить милленниалов в том, что молодые люди совершенно не хотят работать — и Monopoly for Millennials обыгрывает этот стереотип. Игрокам нужно зарабатывать не деньги, а ценные воспоминания. И никакой арендной платы: если кто-то останавливается на чужой клетке, то два игрока просто идут друг к другу в гости.

Glass Edition

Название этой версии говорит за себя: это обычная «Монополия» со стеклянным полем. Если точнее, оно состоит из закаленного стекла: все остальные компоненты и оригинальные иллюстрации остались без изменений. Правда, стеклянное поле не только значительно повышает цену игры, но и смотрится весьма непрактично — если оно вдруг разобьется, исправить дефект будет тяжело.

WS Game Company

«Монополия» с настоящими деньгами