Valve ответит на вопросы фанатов — спросить о чем-то может любой геймер

Сбор вопросов от пользователей продлится вплоть до 16 октября, после чего некие сотрудники Valve ответят на самые интересных из них. Ответы на лучшие и самые важные вопросы затем опубликуют на YouTube-канале блогера Cipherlock .

Авторы AMA-сессии с Valve отметили, что у разработчиков можно спрашивать о чём угодно, однако конфиденциальные и «чувствительные» темы будут игнорироваться. Кто именно ответит на вопросы и будет ли это глава компании Гейб Ньюэлл, неизвестно.