Свежие игры на Android и iOS

До второй половины октября осталось совсем немного — а это значит, что скоро начнется бум крупных игровых релизов. Однако мобильные платформы тоже регулярно радуют стоящими новинками. Портал pocketgamer.com рассказал о пяти свежих проектах, которые стоят внимания.

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The Wreck

Драматичная визуальная новелла о трагедии неудавшейся сценаристки, которая вспоминает ключевые моменты своей жизни на смертном одре родной матери. The Wreck может похвастать полной озвучкой на английском языке, стильным визуальным дизайном и мощным, эмоциональным сюжетом.

Play Store

Tyrant’s Blessing

Симпатичная пошаговая тактика, где игроку предстоит освободить фэнтезийный мир от могущественного тирана и его армии мертвецов. Tyrant’s Blessing больше всего напоминает Into the Breach: в сражениях игроку предстоит следить не только за действиями противников, но и за их расположением на поле боя.

Steam

Top Troops

Яркая стратегия, которая будет хорошо знакома поклонникам Clash of Clans и других схожих проектов. Top Troops делает ставку на разнообразие контента: среди режимов игры есть как сюжетная кампания, так и многопользовательские сражения, режим испытаний и многое другое.

Play Store

Romans: Age of Caesar

Кооперативная градостроительная стратегия, где игрокам предстоит совместно отстроить Рим. Рано или поздно вам придется заключать важные альянсы, чтобы продолжить развитие экономики и защитить город от атак варваров. Но только самый хитрый, находчивый правитель сможет стать императором, проложив себе путь в сенат.

Steam

Underground Blossom

Новое point-and-click приключение от авторов серии Rusty Lake, где игрок совершит путешествие по воспоминаниям главной героини. Каждая станция метро — это кусочек жизни девушки, и только вы можете восстановить полную картину событий, чтобы она сбежала из собственного подсознания.