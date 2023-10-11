Самые необычные аксессуары для портативных консолей

Портативные игровые консоли совершили революцию в индустрии, которая привела к созданию побочной ниши — производства аксессуаров. Сторонние фирмы создавали самую разную периферию для игровых устройств: иногда полезную, иногда не очень. Портал SlashGear рассказал о самых необычных примерах.

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Game Boy Pocket Sonar

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Game Boy Pocket совершенно внезапно получила аксессуар для любителей рыбалки. По сути, поплавок из желтой пены, внутри которого спрятан сонар. Пользователь подключал его к устройству и закидывал в воду, после чего сонар транслировал изображение на экран консоли. Как ни странно, он действительно выполнял свою задачу и помогал находить рыб.

Game Boy Solar Charger

Релиз Game Boy состоялся задолго до того, как производители консолей начали использовать заряжаемые аккумуляторы. Оригинальная модель пожирала АА-батарейки пачками, из-за чего многим геймерам приходилось искать альтернативные источники энергии. Например, солнечный свет. Game Boy Solar Charger представлял собой огромную солнечную панель, которая, при полном заряде, обеспечивала до шести часов непрерывной игры. Для сравнения, эта цифра выше, чем длительность средней игровой сессии на Switch.

Швейная машинка на базе Game Boy

В начале 2000-х японская компания Jaguar Sewing Machines совместно с Nintendo выпустила швейную машинку, которая работала на базе Game Boy. Устройство под названием Jaguar JN-1000 подключалось к консоли и использовало проприетарный картридж для создания различной вышивки. Идея звучит странно, но она получилась достаточно успешной, особенно среди молодой аудитории. JN-1000 продавалась даже за рубежом.

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Work Boy

Ноутбуки впервые вышли на рынок еще в начале 1980-х, но тогда они были крупными, тяжелыми машинами, которые нуждались в питании от розетки. Иными словами, первые ноутбуки плохо подходили для работы на ходу — именно из-за этого родилась концепция Work Boy. По сути, специального комплекта периферии для Game Boy, который превращал игрушку в рабочую станцию за счет подставки, клавиатуры и специального картриджа. Nintendo и Fabtek Inc. показали прототипы устройства на нескольких выставках электроники, но в производство оно так и не пошло.

Тюнеры для портативных консолей

Многие компании занимались производством ТВ-тюнеров для портативных игровых платформ. Game Boy Advance, Sega Game Gear, PlayStation Portable, Nintendo DS — все эти устройства получили свои версии тюнеров для телевидения. Иногда и для радио. Правда, никто не подумал о том, что они негативно скажутся на времени автономной работы консолей.

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PediSedate

На Западе одно время существовали специализированные парикмахерские, где дети могли отвлечься от стрижки при помощи видеоигр. Но как насчет устройства, которое успокаивает ребенка во время анестезии перед операцией? PediSedate был экспериментом именно на этом поприще. «Шлем» подключался к Game Boy или проигрывателю, и, пока ребенок фокусировался на чем-то знакомом, клапан PediSedate подавал в их ноздри усыпляющий газ. По отзывам врачей, испытавших прибор на практике, он действительно помогал юным пациентам, но по каким-то причинам не пошел в массовое производство.

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Game Boy Booster