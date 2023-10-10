Как получить бесплатные вещи Roblox

В Roblox есть множество способов получить бесплатные предметы: от промокодов до победы в конкурсе красоты. Причем многие награды просто лежат и дожидаются, когда их заберут — и портал championat.com рассказал, как это сделать.

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Как получить бесплатные предметы на картах

Многие режимы в Roblox предлагают бесплатные награды: некоторые из них открываются за определенные достижения, другие — за специальные промокоды. Собрать полный список таких карт невозможно, но вот краткая сводка самых интересных.

Roblox Innovation Awards Voting Hub . Добегите до пирамиды и заберитесь на самый верх. Награда — золотой пиджак, шляпа и рога.

. Добегите до пирамиды и заберитесь на самый верх. Награда — золотой пиджак, шляпа и рога. Roblox Creator Challenge . Запустите игру и пройдите три текста, правильно ответив на вопросы. Пройдите шесть — и получите дополнительные награды.

. Запустите игру и пройдите три текста, правильно ответив на вопросы. Пройдите шесть — и получите дополнительные награды. George Ezra’s Gold Rush Kid Experience. Заберитесь в рот большой рыбы; пройдите в магазин; найдите четыре цветка и пройдите викторину; сыграйте в мини-игру с самолетом; соберите 25 паззлов на карте.

Как получить бесплатные предметы в магазине

Отыскать бесплатные предметы в магазине Roblox довольно просто: достаточно лишь отфильтровать каталог по цене.