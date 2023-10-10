Как получить бесплатные вещи Roblox
В Roblox есть множество способов получить бесплатные предметы: от промокодов до победы в конкурсе красоты. Причем многие награды просто лежат и дожидаются, когда их заберут — и портал championat.com рассказал, как это сделать.
Как получить бесплатные предметы на картах
Многие режимы в Roblox предлагают бесплатные награды: некоторые из них открываются за определенные достижения, другие — за специальные промокоды. Собрать полный список таких карт невозможно, но вот краткая сводка самых интересных.
- Roblox Innovation Awards Voting Hub. Добегите до пирамиды и заберитесь на самый верх. Награда — золотой пиджак, шляпа и рога.
- Roblox Creator Challenge. Запустите игру и пройдите три текста, правильно ответив на вопросы. Пройдите шесть — и получите дополнительные награды.
- George Ezra’s Gold Rush Kid Experience. Заберитесь в рот большой рыбы; пройдите в магазин; найдите четыре цветка и пройдите викторину; сыграйте в мини-игру с самолетом; соберите 25 паззлов на карте.
Как получить бесплатные предметы в магазине
Отыскать бесплатные предметы в магазине Roblox довольно просто: достаточно лишь отфильтровать каталог по цене.
- Перейдите в магазин Roblox и зайдите в личный аккаунт.
- Откройте раздел Price. Поставьте галочку во втором пункте, задайте значение 0 в строке Max и активируйте фильтр.
- Теперь меню магазина должно показывать предметы с нулевой стоимостью — то есть, бесплатные. Кликните на любой результат, чтобы открыть карточку предмета.
- Оформите его «покупку». Если вы все сделали правильно, то под названием предмета появится значок Item Owned.
Рамблер: главные новости