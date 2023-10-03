Astrum Entertainment сменила гендиректора

Алексей Изотов назначен CEO российского игрового разработчика и издателя Astrum Entertainment. Сергей Ефремов, ранее занимавший эту должность, перейдет на позицию главного операционного директора, говорится в сообщении компании.

"Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о назначениях внутри компании - новым СЕО Astrum Entertainment стал Алексей Изотов. Сергей Ефремов, текущий СЕО компании, займет должность СОО", - сказано в релизе.

Ранее Изотов занимал ключевые позиции внутри игрового блока Mail.ru Group, включая должность руководителя направления издательства и разработки игр для ПК и консолей.

"В Astrum Ent собралась сильная команда, и вместе с ней я смогу применить свой опыт по работе с европейскими и азиатскими компаниями. Мы планируем и дальше предлагать игровому сообществу хиты мирового масштаба, ведь именно игроки являются нашей самой большой ценностью и приоритетом", - отметил Изотов.

Дальнейшая стратегия компании будет сконцентрирована вокруг развития текущих проектов и активного расширения портфолио игр, в том числе за счет новых международных лицензий, включая рынки Китая и Южной Кореи, сообщает компания. Сейчас число уникальных пользователей компании в месяц составляет более 1 млн игроков, общее количество регистраций с начала года превысило 110 млн пользователей.