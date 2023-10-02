По игре Starfield снимут серию короткометражек с живыми актёрами

Американский актёр, продюсер и режиссёр короткометражных фильмов Стивен Форд объявил о начале работы над мини-сериалом, посвящённом Starfield. Он подчеркнул, что это будет именно набор мини-историй по вселенной космической игры, согласованный с разработчики из студии Bethesda.

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Каких-либо подробностей о шоу пока нет, однако одну из главных ролей в нём сыграет известная стримерша и ведущая MissGinaDarling. Форд также показал первый тизер, на котором изображена девушка с книгой для ориентации в космическом пространстве Starfield. Даты выхода у проекта пока нет.

СОЦСЕТИ СТИВЕНА ФОРДА/BETHESDA