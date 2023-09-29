Открылись предзаказы RoboCop: Rogue City — игра выйдет и в России

29 сентября разработчики RoboCop: Rogue City из студии Teyon открыли предзаказы на игру. Также в честь данного события создатели тайтла выпустили новый трейлер.

Приобрести RoboCop: Rogue City можно в PlayStation Store , Microsoft Store , Steam и Epic Games Store . Помимо этого, игрокам доступно для покупки расширенное издание шутера под названием Alex Murphy.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»