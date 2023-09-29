Новый патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty исправит навязчивую ошибку

CD Projekt RED подготовила список известных ошибок дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Они будут исправлены в патче 2.01, который выйдет «в ближайшее время».

© Чемпионат.com

Среди основных исправлений: увеличение максимального размера файла для сохранений на PlayStation (ранее ошибка приводила к пропаже сохранений), улучшение производительности и стабильности в новом районе Догтаун, различные исправления багов в квестах и множество других изменений. Всеми подробностями авторы поделятся вместе с релизом патча.