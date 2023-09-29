МТС-банк запустит сервис оплаты на зарубежных игровых площадках

МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на иностранных игровых и стриминговых площадках, которые ранее прекратили принимать платежи из России — например, на Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к банку. В МТС-банке подтвердили изданию разработку проекта, при этом уточнив, что официальный запуск планируется в первой половине октября.

«Тинькофф банк» ранее запускал пополнение виртуального кошелька Steam с комиссией 8–9%, однако уже через несколько дней сервис перестал быть доступен. Источник «Коммерсанта» на рынке поясняет, что обычно у его участников есть партнеры в «дружественных» странах, которые могут официально покупать коды на пополнение виртуальных кошельков у зарубежных площадок. Они зарабатывают на комиссиях за каждый код. Собеседник полагает, что банк хочет перетянуть на себя часть «пусть во многом серого, но уже сформированного рынка». Среди мобильных операторов Tele2 запустил оплату зарубежных сервисов с мобильного счета, с мобильного счета МТС также можно оплатить некоторые сервисы.