Художник BioShock 4 случайно слил дату выхода игры — ждать еще очень долго
Следующая часть серии BioShock вряд ли выйдет в ближайшие годы. Согласно одному из разработчиков, релиз стоит ожидать не раньше 2028 года.
Информация появилась в профиле Мака Штаба на сайте ArtStation. Сейчас он работает в студии Cloud Chamber и занимает должность старшего художника. Возможно, разработчик по ошибке раскрыл сроки релиза.
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О разработке BioShock 4 стало известно в 2019 году, когда компания 2K Games объявила о формировании команды Cloud Chamber. С тех пор никаких официальных новостей по игре не поступало, а вот слухов было много.
Известно, что создатель серии Кен Левин не принимает в разработке новой игры никакого участия. Он сейчас занят созданием собственного проекта под названием Judas, который очень напоминает BioShock.