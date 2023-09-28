Художник BioShock 4 случайно слил дату выхода игры

Следующая часть серии BioShock вряд ли выйдет в ближайшие годы. Согласно одному из разработчиков, релиз стоит ожидать не раньше 2028 года.

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Информация появилась в профиле Мака Штаба на сайте ArtStation. Сейчас он работает в студии Cloud Chamber и занимает должность старшего художника. Возможно, разработчик по ошибке раскрыл сроки релиза.

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О разработке BioShock 4 стало известно в 2019 году, когда компания 2K Games объявила о формировании команды Cloud Chamber. С тех пор никаких официальных новостей по игре не поступало, а вот слухов было много.