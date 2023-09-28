SEGA отменила разработку шутера от авторов Alien: Isolation

Издательство SEGA объявило о закрытии мультиплеерного шутера Hyenas. Разработку вела студия Creative Assembly, известная по стратегиям из серии Total War и хоррору Alien: Isolation.

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В SEGA заявили, что приняли решение об отмене шутера на фоне снижения рентабельности европейского региона и пересмотра своего бизнес-плана. Компания также отменила и несколько других неанонсированных проектов, производство которых велось в разных частях Европы. Потраченные на эти проекты средства будут списаны.