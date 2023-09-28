«Тетрис», «Денди» и «Смута»: вышел доксериал «История российских компьютерных игр»
28 сентября в России состоялась премьера документального сериала «История российских компьютерных игр». Все девять эпизодов уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
«История российских компьютерных игр» рассказывает о различных периодах разработки видеоигр и приставок в России — от «Тетриса» Алексея Пажитнова до «ИЛ-2 Штурмовика» и «Денди» Виктора Савюка. В документальном сериале появляются и сами авторы культовых проектов, рассказывающие о своих произведениях.
Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.
Финальные эпизоды посвящены последним российским видеоиграм, в том числе «Смуте» от студии Cyberia Nova. Проект должен поступить в продажу уже в начале 2024 года на ПК и консолях.
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