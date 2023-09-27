В России предложили создать свой The Sims с традиционными ценностями
Депутаты Госдумы предложили создать российский аналог игры The Sims с традиционными ценностями. Об этом сообщает «Ура.ру».
В распоряжение агентства попало письмо депутатов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Депутаты отметили, что симулятор жизни The Sims - одна из самых популярных игр, в том числе среди подростков, несмотря на рейтинг «18+», но в ней «пропагандируется ЛГБТ и другие формы поведения, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям».
Депутаты считают, что в противовес The Sims необходимо создать российский симулятор жизни, в котором можно будет «строить здоровые семейные отношения, включая рождение и воспитание детей». По мнению депутатов, игра должна быть в том числе образовательной - содержать информацию о российских законах, знакомить игроков с востребованными в РФ профессиями, основами финансовой грамотности, «базовыми нормами поведения и общения в российском обществе», а также обучать «критическому мышлению и информационной гигиене».
Депутаты призвали правительство поддержать инициативу по созданию такой игры. Они считают, что игра может стать коммерчески успешной и выйти на китайский рынок видеоигр - один из крупнейших в мире.
Парламентарии напомнили, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил заняться продвижением российских игр на зарубежных рынках. Путин подчеркивал, что видеоигры должны воспитывать человека «в рамках общечеловеческих ценностей и патриотизма».
Ранее в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр рассказали РБК, что компании планируют снять с продажи игры The Last of Us и The Sims 4 из-за контента, который содержит «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений или смены пола». Президент ассоциации Яша Хаддажи отмечал, что в The Last of Us есть нетрадиционные отношения между несовершеннолетними персонажами, а в The Sims проводится Pride Month - месяц в честь ЛГБТ-сообщества.