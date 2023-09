В России предложили создать свой The Sims с традиционными ценностями

Ранее в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр рассказали РБК, что компании планируют снять с продажи игры The Last of Us и The Sims 4 из-за контента, который содержит «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений или смены пола». Президент ассоциации Яша Хаддажи отмечал, что в The Last of Us есть нетрадиционные отношения между несовершеннолетними персонажами, а в The Sims проводится Pride Month - месяц в честь ЛГБТ-сообщества.