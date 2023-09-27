В России предложили создать свой The Sims с традиционными ценностями

Депутаты Госдумы предложили создать российский аналог игры The Sims с традиционными ценностями. Об этом сообщает «Ура.ру».

Депутаты отметили, что симулятор жизни The Sims - одна из самых популярных игр, в том числе среди подростков, несмотря на рейтинг «18+», но в ней «пропагандируется ЛГБТ и другие формы поведения, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям».

Депутаты считают, что в противовес The Sims необходимо создать российский симулятор жизни, в котором можно будет «строить здоровые семейные отношения, включая рождение и воспитание детей». По мнению депутатов, игра должна быть в том числе образовательной - содержать информацию о российских законах, знакомить игроков с востребованными в РФ профессиями, основами финансовой грамотности, «базовыми нормами поведения и общения в российском обществе», а также обучать «критическому мышлению и информационной гигиене».

Депутаты призвали правительство поддержать инициативу по созданию такой игры. Они считают, что игра может стать коммерчески успешной и выйти на китайский рынок видеоигр - один из крупнейших в мире.

Парламентарии напомнили, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил заняться продвижением российских игр на зарубежных рынках. Путин подчеркивал, что видеоигры должны воспитывать человека «в рамках общечеловеческих ценностей и патриотизма».