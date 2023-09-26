Сэм Лейк из Remedy рассказал о секретах разработки Alan Wake 2 и связи с Control

Remedy Entertainment вновь решила порадовать игроков информацией про Alan Wake 2. Ранее центральной темой стало создание двух главных героев, а в этот раз креативный директор студии Сэм Лейк обсудил и многие другие интересные детали.

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Он пошутил, что в его планы не входило создание игры длиной в 13 лет. Однако это помогло заново изобрести многие вещи и привнести амбиции в интерактивное повествование. Игроки смогут контролировать темп истории и самостоятельно решать, как действовать и с чьей перспективы смотреть — Саги Андерсон или Алана Уэйка.

Сэм отметил, что без опыта работы над Control у Remedy бы не получилось сделать текущий вариант Alan Wake 2. Это можно проследить как в дизайне мира, так и в стиле «артхаусного ужаса». Многие вещи также будут стилизованы с помощью яркой цветовой палитры, прямо как в Control.

Разработчикам нравится использовать живых актёров в работе, поэтому в Alan Wake 2 можно будет увидеть некоторые моменты с ними: от дешёвой рекламы до вечернего ток-шоу и отрывков из фильмов ужасов. Кроме того, музыка играет одну из ключевых ролей. Напомним, что к её записи привлечена группа Poets of the Fall, записавшая песни ещё для Alan Wake.

Лейк рассказал и о своём опыте работы над Алексом Кейси — главный герой встретился с агентом в недавнем геймплейном ролике. Сэм подарил ему свою внешность и записывал движения, а сниматься вместе с другими талантливыми актёрами стало для него честью.

В целом же процесс разработки Alan Wake 2 оказался хаотичным и очень сложным: для записи роликов в стенах студии были построены две локации, повторяющие места из игры. Лейк напомнил и об источниках вдохновения: «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Молчание ягнят», «Настоящий детектив» и даже «Бойцовский клуб». Из последнего взяли элементы «ненадёжного рассказчика», коим и будет Алан. Также большое влияние оказали ужасы студии А24.