Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышел на ПК и консолях

26 сентября состоялся выход дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 . Аддон уже доступен всем владельцам DLC на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.