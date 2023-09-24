Исполнитель роли Астариона в Baldurs Gate 3 отреагировал на пошлых фанатов

Не секрет, что Астарион является одним из самых популярных персонажей Baldur’s Gate III. Да, он успел разбить сердце многим игрокам, но это не значит, что их любовь к белокурому вампиру ослабла.

© скриншот игры Baldur's Gate 3

Свои чувства фанаты выражают в самой разной форме — от творчества до странных комментариев в сети. Последние привлекли внимание журналистов IGN, которые отобрали несколько посланий разной степени пошлости, адресованных Астариону (и не только), и показали их актёру озвучки персонажа Нилу Ньюбону. Тот в свою очередь записал реакцию на комментарии в специальном видео.

Спойлер: Нилу Ньюбону пришлось ознакомится с некоторыми действительно пошлыми комментариями, но актёр не растерял своего внутреннего Астариона. А ещё игроки попросили больше генитальных опций и поинтересовались, возможно ли «пройти» Baldur’s Gate 3, переспав со всеми врагами.

В IGN также анонсировали грядущую реакцию на пошлые комментарии фанатов Baldur’s Gate 3 с участием Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт) и Деворы Уайлд (Лаэзель).