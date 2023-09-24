Лучшие игры про рыцарей

Каждый хоть раз в жизни мечтал стать благородным рыцарем, победить на турнире и завоевать сердце прекрасной миледи — или господина. Мы подготовили список из шести прекрасных игр, посвященных средневековому рыцарству.

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For Honor

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Многопользовательский экшен Ubisoft сталкивает в бою воинов, которые в реальности никогда не бывали на одном поле боя, и рыцари — одна из играбельных фракций. От классического мечника в латах, вооруженного тяжелым двуручным мечом, до щитоносцев, солдат с алебардами, ловких убийц и даже древнеримских бойцов: гладиатора и центуриона. Исторической достоверности в For Honor мало, но «клюквы» для поклонников реальной истории в игре тонны.

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Chivalry 2

Единственный и неповторимый симулятор средневековых битв во всем их великолепии. Лязг доспехов, щепки от треснувших щитов, осадные орудия, конница, десятки видов холодного оружия — Chivalry 2 удовлетворит любого фаната рыцарских поединков. Но на всякий случай предупредим, что черного юмора в игре больше, чем средневековых традиций: сражения в формате 32 на 32 генерируют множество хаотичных ситуаций.

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Mount & Blade II: Bannerlord

В 2022 году, после затяжного периода раннего доступа, продолжение Mount & Blade наконец перешло в релизную версию — и оправдало все надежды поклонников серии. Bannerlord вполне можно назвать самой масштабной и амбициозной исторической песочницей: игрок может заниматься всем, чем хочет, от торговли до политики и, конечно же, военного ремесла.

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Kingdom Come: Deliverance

Средневековая RPG в открытом мире от авторов легендарной Mafia: The City of Lost Heaven, где игроку предстоит пройти путь от простолюдина до легендарного рыцаря. Главный герой, потеряв родную деревню из-за наемников, в поисках мести отправляется стяжать себе имя на военной службе — но только игроку решать, кем в итоге станет протагонист. Kingdom Come: Deliverance можно раскритиковать за неинтуитивные механики и недостаток дружелюбия к игроку, однако игра компенсирует эти моменты превосходным эффектом погружения.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Ведьмаки — далеко не рыцари, но дополнение «Кровь и вино» целиком посвящено рыцарским сказаниям, древним сказкам и другим замечательным вещам, которым нет места в жизни ведьмаков. Солнечный Туссент построен по законам рыцарства, и Геральту придется научиться смотреть на вещи совсем иначе, чтобы расследовать цепочку серийных убийств, жертвами которых стали высокопоставленные рыцари при дворе. Если вы прошли оригинальную игру, но почему-то до сих пор не играли в «Кровь и вино» — немедленно исправьте это недоразумение.

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Crusader Kings III

Crusader Kings III, будучи гранд-стратегией про средневековую Европу, затрагивает многие аспекты дворянской жизни той эпохи: от придворных интриг то стратегических браков. И рыцарские турниры — не исключение, спасибо недавнему дополнению Tours & Tournaments. Оно значительно расширяет механики, связанные с рыцарством: правитель игрока сможет выезжать на путешествия вместе со свитой, устраивать состязания, бурные празднества и роскошные свадьбы.