Игроки обрушили рейтинг Payday 3 в Steam из-за проблем с серверами

Разработчики бросили силы на исправление ситуации, которое заняло у них больше 10 часов. К счастью, к настоящему времени проблему с серверами удалось решить. К сожалению, недовольство игроков уже отразилось на общем рейтинге Payday 3 в Steam. Если в начале проект получал 87% одобрения, то теперь только 41% (на основе 7,864 обзоров).

Игроки раскритиковали Payday 3 как за неработающие серверы, так и за невозможность сыграть в соло-матчи из-за требования быть постоянно подключенными к сети. Судя по всему, с ранними проблемами с серверами столкнулись не только игроки на PC, но и на консолях. Кроме того, Payday 3 получила порцию критики в том числе и за не очень удобный интерфейс, малое количество контента и медленную прогрессию.