Everywhere от продюсера GTA 5 блокируют для России

Бывший продюсер Rockstar Лесли Бензиса, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption, готовится к выпуску своего большого проекта — Everywhere. Это метавселенная в духе Roblox, где игроки сами могут создавать миры и игры, но также их будут делать и настоящие игровые разработчики.

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Сегодня был представлен полноценный трейлер платформы, в рамках которого показали несколько миров, инструменты для создания игр и объявили о начале сбора регистрации для грядущих этапов тестирования Everywhere.

Видео доступно на YouTube-канале Everywhere. Права на видео принадлежат Build A Rocket Boy.

Однако для россиян эту возможность заблокировали. При попытке зарегистрироваться на сайте Everywhere возникает сообщение о том, что «сейчас невозможно обработать запрос».

При подключении VPN ошибка пропадает и можно спокойно зарегистрироваться. Однако в списке стран нельзя выбрать Россию — её просто там нет. При этом дают выбрать «русский язык» в качестве своего разговорного (сайт при этом не переведён).