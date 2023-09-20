В Valorant изменят русский голос Sage из-за смерти актрисы

Разработчики командного шутера Valorant из Riot Games изменили русскую озвучку героини Sage из-за смерти актрисы дубляжа Елены Шульман. Она погибла в апреле этого года в результате ДТП.

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По словам представителей студии, им пришлось изменить озвучку, чтобы голос персонажа органично звучал с новыми репликами. Теперь за дубляж Sage отвечает актриса Лариса Брохман. Обновлённый голос героини можно уже услышать с выходом апдейта 7.06.

За свою карьеру Елена Шульман поработала над рядом известных игр: Cyberpunk 2077, Dota 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и League of Legends.