Авторы Cyberpunk 2077 объяснили выбор Саши Грей на роль радиоведущей

Итак, Эш — путешествующая радиопиратка. Я думаю, что её образ сильно вдохновлен Сашей Грей. Это такая типичная актриса. Уберите первую и последнюю буквы из имени Саши, и вы получите Эш. Она загадочна и непостижима. Активистка со своей собственной повесткой дня, остающаяся инкогнито. Самая сексуально раскрепощённая женщина Голливуда вполне может воплотить такую героиню.