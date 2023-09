Почему компьютерные ретроигры еще популярны

Еще одной популярной ретроигрой является Heroes of Might and Magic III ("Герои меча и магии - 3") - "Герои-3", она была выпущена в декабре 1999 года. Эта игра-стратегия, предназначенная в основном для участия двух человек. Изначально проходит жеребьевка карты и цвета команды - синего или красного. Красная команда имеет преимущество первого хода на старте игры, синяя команда может накапливать специальную силу вне зависимости от действий. Суть "Героев - 3" в том, что участник управляет героями и развивает свои территории на определенной карте, за один ход, который равен дню, игрок может совершить любые действия, ограниченными либо ресурсами, либо временем, если оно перед началом игры было обозначено.

Соревнования в России

"В этом году во всероссийские соревнования для школьников мы планируем включить сетевой тетрис - версию, в котором спортсмены играют друг против друга, при этом не просто кидая фигуры на скорость, но еще и своими успешными действиями мешая сопернику, - рассказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит . - Что касается других ретроигр, каждый год мы проводим чемпионат Свердловской области по Heroes of Might and Magic III, ранее проводили турниры по Warcraft III: Reforged".

Ретроигры на "Играх будущего"

В списке дисциплин "Игр будущего" будет speedrun, то есть прохождение игр и ретроигр на скорость как на консолях, так и на компьютерах. Победу одержит команда, участники которой наберут наибольшее количество очков, пройдя миссии быстрее всех. Команды будут проходить следующие игры: Super Mario Bros, Comix Zone, Chip'n'Dale, Resident Evil 2 Remake, Little Nightmares, Mirror's Edge, Hitman: Codename 47, Quake и Serious Sam The First Encounter. Пока предполагается, что в физической части игроки будут соревноваться в шоу-матче по лазертагу.