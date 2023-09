В России откажутся от продаж новой части Call of Duty

Также в России планируют снять с продажи обе части The Last of Us, игры цикла Life Is Strange, The Sims 4 и Miitopia, в которых есть контент, не соответствующий ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).