В России откажутся от продаж новой части Call of Duty

Крупнейшие российские ритейлеры допустили отказ от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 года, если в ней будут содержаться сцены насилия против россиян. Об этом заявил РБК президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

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Объединенная сеть «М.Видео-Эльдорадо», DNS, а также тематические ритейлеры «Бука» и ЭМСИ подтвердили намерение отказаться от реализации игры, если подтвердится информация о том, что в шутере содержится призыв к насилию против российских граждан.

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В проморолике игры группа лиц освобождает из тюрьмы главного отрицательного персонажа, которым выступает россиянин Владимир Макаров. В конце трейлера показана часть «сцены после титров», которой завершалась предыдущая часть Call of Duty: в ней террористы готовятся захватить российский коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian», пояснил Яша Хаддажи.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — заявил Хаддажи.

По данным российских ритейлеров, в игре, издателем которой выступает Activision, а разные эпизоды разрабатывались американскими компаниями Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games, высока вероятность «наличия насилия в отношении граждан России», а значит, ее содержание может подпадать под действие ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Если контент релизной версии игры действительно будет содержать призыв к насилию против российских мирных жителей и, таким образом, противоречить законодательству, мы не будем ее реализовывать», — рассказали в сети «Бука».

Также в России планируют снять с продажи обе части The Last of Us, игры цикла Life Is Strange, The Sims 4 и Miitopia, в которых есть контент, не соответствующий ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Ранее на сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Первые блокировки порталов за неудаление подобного контента в течение 24 часов начались со 2 сентября.