Activision знала о существовании Nintendo Switch 2 с прошлого года

Из документов дела между ФТК США и Microsoft стало известно, что Activision была проинформирована о существовании Nintendo Switch 2 ещё в прошлом году.

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Глава Activision Бобби Котик (и другие руководители) встречался с представителями Nintendo в декабре 2022 года, чтобы обсудить новую версию портативной консоли.

Данные по обсуждению во многом скрыты, однако из них стало известно, что производительность устройства ожидается на уровне PS4 и Xbox One (последние слухи сообщали о графике уровня PS5 и Xbox Series).

Сам Котик заявил, что сожалеет об отсутствии версий прошлых частей Call of Duty для Switch. Однако новое соглашение между Microsoft и Nintendo предполагает, что свежие игры франшизы заглянут на следующую версию Switch (в случае успеха сделки с Activision Blizzard).