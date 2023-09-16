Вышел первый геймплейный трейлер UFC 5 с Фёдором Емельяненко

Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. В продолжительном ролике авторы сфокусировались на нововведениях и главных изменениях файтинга.

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Видео доступно на YouTube-канале EA Sports UFC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, одним из главных изменений станет переход на движок Frostbite, которая уже уже давно использует для игр серии FIFA и будущей EA Sports FC. Он позволил ввести в UFC 5 систему реалистичного взаимодействия бойцов — геймеры смогут увидеть на лице виртуальных спортсменов мельчайшие царапины, синяки, пот и другие детали.

Кроме того, в UFC 5 появится новая система повторов, которая позволит рассмотреть самые эпичные моменты боя в замедленном повторе. В EA отмечают, что ещё ни одна часть серии не была настолько реалистичной.