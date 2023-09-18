Авторы Cyberpunk 2077 назвали точное время выхода дополнения Phantom Liberty

Студия CD Projekt RED определила точное время релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077.

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На консолях Xbox Series X|S and PlayStation 5 аддон выйдет 26 сентября в 0:00 по московскому времени. Версия для ПК станет доступна на два часа позже — 26 сентября в 2:00.

CD Projekt RED

Phantom Liberty станет первым и последним дополнением для Cyberpunk 2077. В игре появится новый район и сюжетная цепочка заданий, посвящённая спецагенту Соломону Риду (его роль исполнил Идрис Эльба).