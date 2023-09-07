Создатель Starfield посоветовал геймерам купить мощный ПК

Руководитель разработки Starfield Тодд Говард дал небольшое интервью изданию Bloomberg. В нём у геймдизайнера спросили, почему его команда не оптимизировала игру на ПК. В ответ Говард заявил, что авторы на самом деле занимались оптимизацией проекта — и он отлично работает на компьютерах.