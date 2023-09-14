Лучшие игры про монстров и чудовищ

Немногие игры дают игроку возможность ощутить себя антагонистом; еще реже — самым настоящим монстром, которому тяжело сопереживать. Но такие проекты все же существуют — и мы собрали шесть лучших.

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Carrion

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Сами разработчики Carrion относят свой проект к жанру reverse horror: хоррор, где игрок становится монстром и пугает несчастных жертв. На самом деле, конечно, Carrion ни разу не хоррор — но она действительно предлагает примерить на себя роль жуткого чудовища. Пульсирующей, зубастой массы плоти, которая опутывает щупальцами и поглощает все живое на своем пути. Но «жертвы» не так беззащитны, как может показаться со стороны — неосторожного монстра ждет быстрая гибель, поэтому Carrion больше похоже на стелс-экшен.

Steam

Dead by Daylight

Асимметричный хоррор Dead by Daylight делит игроков на две команды: четырех выживших, которые пытаются починить генераторы, чтобы открыть выход и сбежать, и одного убийцу — он охотится на выживших и вешает их на мясные крюки, чтобы принести в жертву. Причем убийц много, и каждый из них имеет свои особенности: от демонической медсестры до японского призрака, проклятой шумерской богини, клоуна-маньяка и сумасшедшего кей-поп айдола. Не говоря уже о камео легендарных монстров из других популярных франшиз — Немезиды из Resident Evil, Пирамидоголового или Чужого, который появился в игре буквально на днях.

Steam

Aliens Versus Predator

Оригинальная Aliens Versus Predator 1999 года была довольно амбициозным проектом: игра имеет сразу три сюжетные кампании, которые кардинально отличаются друг от друга по механикам и ощущениям. Играя за Чужого, игрок может карабкаться по стенам и потолку, атаковать противников когтями, хвостом и челюстями, заманивать людей в ловушки. Хищник прячется на высоте и убирает цели по одиночке, пользуясь арсеналом оружия и камуфляжем. Пехотинцам повезло меньше всего — но и за них играть достаточно интересно.

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Maneater

Maneater — игра для тех, кто всегда хотел стать акулой из фильма «Челюсти», если бы она объявила войну человечеству в современном мире. Игроку предстоит вырастить собственного хищника и путешествовать по самым разным водоемам, чтобы отомстить жестокому рыбаку, который оставил акуленка сиротой. Но для этого сначала необходимо прокачаться, пожирая самых разных существ: от морских котиков и черепах до смелых водолазов, рыбаков и спасателей на пляжах.

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Ремейк Destroy All Humans!

Destroy All Humans! — настоящий симулятор инопланетного вторжения, где один злобный серый человечек должен поставить на колени целую страну. Справедливости ради, у него есть все необходимые для этого инструменты: от тяжело вооруженной летающей тарелки до реактивного ранца и целого арсенала футуристического оружия. Destroy All Humans! — ни на что не претендующий, но крайне забавный трэш, который наверняка понравится поклонникам старой научной фантастики.

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The Darkness

Наконец, The Darkness — одна из самых недооцененных игр эпохи PlayStation 3 и Xbox 360. Нео-нуарный шутер по мотивам одноименного комикса, где молодой мафиози Джеки Эстакадо внезапно получает сверхъестественные способности и отправляется мстить своей криминальной семье. Джеки может призывать кровожадных миньонов и убивать противников щупальцами, растущими из его спины, но эти способности работают только в темноте — поэтому игроку необходимо следить за источниками света и правильно двигаться между укрытиями.