Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

Поздравляем с первым днем осени! Для кого-то 1 сентября — не слишком радостный праздник, но для геймеров завершение лета означает только одно: игровая индустрия постепенно оживает. А пока мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

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В Epic Games Store сейчас можно забрать одну их самых культовых инди-игр современности — Cave Story+. Нелинейный платформер о мальчике-роботе, который изучает странный мир, стоит у истоков независимого геймдева: он был одним из первых и наиболее успешных проектов своего рода. И за прошедшие годы игра ни капли не состарилась. Cave Story+ бесплатна до 7 сентября.

Steam

На бесплатные выходные Steam на этой неделе вышла Dead by Daylight: единственный и неповторимый асимметричный хоррор, где четверо игроков-выживших пытаются сбежать от маньяка-убийцы. Игра прошла довольно долгий путь от разочаровывающего релиза до одного из крупнейших многопользовательских проектов в Steam — и как раз недавно ряды убийц пополнил Чужой из одноименной франшизы.

Steam

Изначально Sim Companies существовала в виде браузерной игры, однако недавно проект вышел и в Steam. Если вкратце, это минималистическая, но крайне глубокая экономическая стратегия, которая старается следовать всем правилам реальной рыночной экономики. Игрокам предстоит налаживать поставки товаров, следить за цепочками логистики, искать партнеров, финансирование и заботиться о многих других нюансах.

Steam

Название этой игры говорит само за себя: это симулятор анонимного хакера, который намерен во что бы то ни стало разоблачить темный заговор. Для того, само собой, необходимо похищать информацию, подчищать за собой следы, модифицировать компьютер, закупать софт для взлома и, конечно же, манипулировать соцсетями. Пролог доступен всем желающим бесплатно, а полная версия игры выйдет позже в 2023-м.

Steam

Наконец, Crisis At Call Center — вторая игра серии аналоговых хорроров The Lancaster Leak, где игрок изучает записи с камер видеонаблюдения, утекшие из архива ФБР. На этот раз протагонисту предстоит выяснить, что на самом деле произошло в колл-центре, чьи сотрудники таинственно погибли.