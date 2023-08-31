В России хотят создать замену спортивным играм FIFA и NHL

По информации газеты «Коммерсантъ», компания СМП ESports, принадлежащая Борису Ротенбергу, планирует создать замену играм FIFA и NHL. Якобы структура намерена в течение трёх лет начать разрабатывать эти проекты.

© Чемпионат.com

По словам гендиректора компании Георгия Гнутова, команда разработчиков хочет добиться того, чтобы не ограничиваться хоккеем и футболом, а делать любые спортивные проекты на основе отечественного движка.

Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка.